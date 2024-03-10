ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что украинские войска обстреляли село Гордеевка в регионе.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано шесть прилетов», — написал Старовойт.

По словам главы региона, в одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, а также осколками посечены забор и личный автомобиль.

До этого Старовойт сообщил, что в Курске работает система противовоздушной обороны (ПВО).

9 марта губернатор заявлял, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день поликлиника № 6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, приостановила прием пациентов.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.