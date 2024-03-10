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Два дрона ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали город Строитель в Белгородской области

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали окраину города Строитель Яковлевского городского округа с помощью двух беспилотников.

Согласно сообщению Гладкова, после падения дронов с последующей детонацией загорелась фура, однако никто не пострадал. Губернатор уточнил, что оперативные службы уже потушили автомобиль.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. В ночь на 10 марта средства ПВО уничтожили два украинских дрона над регионом.

9 марта Гладков сообщал, что ВСУ дроном атаковали хутор Мухин Белгородской области. По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Губернатор заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад.

Ранее силы ПВО России сбили 197 дронов ВСУ за сутки.

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