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Иранский корабль заподозрили в помощи хуситам атаковать суда в Красном море

FT: иранское судно «Бешхад» может помогать хуситам наносить удары в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Иранский корабль «Бешхад», который внешне похож на обычный сухогруз, может помогать хуситам атаковать суда в Красном море. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, «Бешхад» провел несколько лет в Красном море, практически не двигаясь с места, пока 11 января 2024 года не отправился в Аденский залив. В то же время хуситы начали атаковать проходящие в этом месте суда: первые удары были нанесены 15 января.

Когда американский телеканал NBC сообщил, что «Бешхад» подвергся кибератаке, удары хуситов на некоторое время прекратились, возобновившись к 20-м числам февраля. А на этой неделе йеменские повстанцы обстреляли сухогруз True Confidence, и «Бешхад» находился в 80 км от него.

По мнению главы компании Sedna Global, которая специализируется на морских рисках, Джона Гахагана, действия иранского судна являются как минимум необычными, и оно с большой вероятностью действительно предоставляет хуситам данные о передвижениях кораблей.

Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября 2023 года, что, по их словам, является кампанией солидарности с палестинцами в войне в Газе.

Ранее сообщалось, что военные США и Франции сбили десятки беспилотников хуситов в Красном море.

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