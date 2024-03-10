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Над Белгородской областью сбиты еще два украинских беспилотника

МО РФ: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Reuters

Российские силы утром в воскресенье пресекли попытку террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа на территории РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 06:40 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО в ночь на воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что в ночь на воскресенье ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ дроном атаковали хутор Мухин Белгородской области. По его словам, с беспилотника дрона сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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