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Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат

Украинский пленный Гуприн: моя рота потеряла почти 90% солдат

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РИА Новости

Украинский военнопленный Александр Гуприн заявил, что в ходе боев его рота потеряла почти 90% личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гуприна, с 22 сентября прошлого года батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором он проходил службу, потерял около трети бойцов. При этом в его роте осталось всего 14 человек из более чем сотни. Таким образом, рота реально перестала существовать. Поэтому командование батальона вынуждено собирать оставшихся солдат со всех подразделений.

Гуприн также сообщил, что украинские пехотинцы в учебных центрах массово готовятся к десантированию с бронетранспортеров американского производства М113.

Ранее пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого украинский пленный рассказал, что обморозил ноги во время службы в ВСУ.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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