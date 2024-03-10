В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

Экипаж уничтоженного американского ЗРК Patriot на Украине, вероятно, полностью ликвидирован. Об этом пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — написал обозреватель.

Автор отметил, что в результате уничтожения этих двух ЗРК, украинцы потеряли до 13% двух установок Patriot.

До этого в Минобороны Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, стоящий на вооружении ВСУ. Кадры уничтожения зафиксировали камеры с дрона.

При этом ранее 9 марта Министерство обороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, где могли быть уничтожены три пусковых установки Patriot.