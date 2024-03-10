Новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый «контрнаступ», окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — сказал он.

По его словам, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерен войти в историю как «генерал 200» из-за большого числа потерь на фронте.

Тем временем глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в этом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) не решатся на новую попытку контрнаступления. По его мнению, разговоры об этом ведутся для поднятия боевого духа украинских солдат.

До этого в ВСУ заявили, что планируют создать группировку для проведения «контрударных действий».

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в 2024 году.