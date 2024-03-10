В половине украинских регионов прозвучала воздушная тревога

В половине украинских регионов, включая и Киев, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения страны.

Кроме столицы, предупреждения об угрозе с воздуха действуют Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что повторные взрывы произошли в Одесской области.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что под Одессой уничтожен комплекс космической разведки Вооруженных сил Украины.