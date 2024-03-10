Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Одесской области

Повторные взрывы произошли в Одесской области на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«Повторные взрывы в Одесском районе», — говорится в публикации.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.