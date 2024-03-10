Нелестно отозвавшийся о контрактниках красноярский депутат вернулся из зоны СВО

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, ранее высказавшийся о «бичах и зэках» среди российских военных, вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал он.

Народный избранник уточнил, что находился в зоне СВО с 29 февраля.

Дюков оказался в центре политического скандала после заседания комиссии по местному самоуправлению, где обсуждали план набора контрактников в 2024 году. В числе прочего он заявил, что среди подписавших контракт для участия в СВО «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

После этих слов Вячеслав Дюков был исключен из «Единой России» в связи с нарушением им этических норм.

Осенью прошлого года в зоне СВО побывал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что находился в штурмовом отряде. Как уточнил российский парламентарий, перевод из артиллерийского подразделения в штурмовое связан с повышением до звания лейтенанта.

Как уточнял Милонов, его должность в штурмовом отряде — замполит. Дальше в рамках спецоперации будет разговаривать с людьми и помогать им разрешить проблемы.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.