Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харьковской области

Взрывы произошли в Харьковской области на Украине. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Как свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.