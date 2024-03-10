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Вооруженные силы России применили в зоне СВО новую «чудо-бомбу»

Российская армия стала использовать на Украине новую «чудо-бомбу»

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Минобороны РФ

Российская войска начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) новый боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Fightbomber.

Речь идет об универсальном межвидовом планирующем боеприпасе (бомбе) УМПБ Д-30СН, имеющем 30-сантиметровый диаметр.

Боеприпас представляет собой планирующую крылатую бомбу со спутниковой системой самонаведения и боевой частью весом более 100 килограммов.

УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиацией, но и реактивными системами залпового огня (РСЗО) типа «Торнадо-С». В этом случае боеприпас применятся вместе с реактивным двигателем, фактически превращаясь в ракету.

Российские самолеты пока применяют УМПБ Д-30СН без двигателя, но, вероятно, скоро он будет ставиться и на авиационный вариант.

Telegram-канал отметил, что противник уже заявил об эффективности «чудо-бомбы».

До этого в Германии удивились точности применения Россией авиабомб против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США заявили, что российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире.

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Операция на Украине
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