Стало известно о взрывах в Одессе и Кривом Роге

В Одессе и Кривом Роге Украины слышны взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, по готовящимся расцвести «Гераням» работает ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), что представляет наибольшую опасность для мирных жителей», — написал он.

Также украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Снигиревке Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги.

«В Снигиревке Николаевской области слышны взрывы», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось о взрывах в подконтрольном властям Украины Херсоне.

9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения.