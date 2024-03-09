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В находящемся под контролем украинской армии Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинской армии Херсоне прозвучали взрывы

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РИА «Новости»

В подконтрольном властям Украине Херсона произошли взрывы. Об этом, ссылаясь на своих корреспондентов, сообщил украинский телеканал «Суспільне» («Общественное»).

По данным источников, в Херсоне были слышны звуки взрывов.

В тоже время, согласно сведениям министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Херсонской области тревога не объявлялась. Сигнал тревоги в 23:20 прозвучал в соседней Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

Днем 9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что под Одессой уничтожен комплекс космической разведки ВСУ.

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