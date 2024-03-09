Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб ликвидировали два места базирования боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, которые причастны к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил», — сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в той же провинции Идлиб.

До этого сообщалось, что ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Задержанные на территории РФ 49 человек были пособниками террористической деятельности, причастными к сбору денег для сирийских боевиков.

Ранее ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии.