В США оценили окончание конфликта на Украине словами «мы увидим русских в Киеве»

Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу, прежде чем завершится противостояние с Российской Федерацией. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Through The Eyes Of.

По мнению Джонсона, президент Украины Владимир Зеленский осознал, что мирное соглашение следовало заключать в марте 2022 года, но теперь Москва не пойдет на подобные договоренности.

Экс-аналитик предположил, что «мы увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится».

До этого Зеленский поделился впечатлениями от пережитого в Одессе взрыва, свидетелем которого он стал 6 марта вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ прокомментировало удар по Одессе.