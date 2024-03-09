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Стало известно, где могли быть уничтожены три пусковых установки Patriot

«Искандер» уничтожил три пусковые установки ЗРК Patriot у Покровска в ДНР

Три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot могли быть уничтожены ударом ракеты в районе Покровска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«При помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»... уничтожены три пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у Покровска», — заявили там.

9 марта Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, аткже радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ.

Позднее источник РИА Новости сообщил о том, что был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что две из трех уничтоженных машин — это американские ЗРК Patriot. К такому выводу пришли в Telegram-канале «Рыбарь».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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