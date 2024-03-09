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Прилет ВСУ обесточил город Пологи в Запорожской области

Губернатор Балицкий: после прилета ВСУ в Пологах произошло возгорание подстанции

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Shutterstock

Прилет ВСУ обесточил город Пологи в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Евгения Балицкого.

«Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. <..> На данный момент на месте работают оперативные службы по ликвидации возгорания, после чего специалисты предприятия «Таврия-Энерго» приступят к восстановительным работам», — заявил чиновник.

Отмечается, что ситуация остается под контролем, все силы администрации задействованы на восстановлении критической инфраструктуры.

До этого в Запорожской области заявили о смещении линии фронта на километр западней села Вербовое по направлению к Работино.

Подчеркивается, что само село находится под контролем российской армии, а попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) там пресекаются. По словам Рогова, в настоящее время продолжаются бои за Работино, несмотря на усилия украинских войск удержать населенный пункт.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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