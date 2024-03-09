Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

Российскими средствами противовоздушной обороны была успешно предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести атаку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, беспилотник, принадлежащий украинской армии, ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России в небе над территорией Белгородской области. Дрон оказался самолетного типа.

Накануне министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФ в Белгородской области.

Позднее ВСУ предприняли аналогичную атаку на данный регион.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО РФ за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО.