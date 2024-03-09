В ДНР уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot

Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, стоящий на вооружении ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«Новые кадры объективного контроля удара по колонне украинских ЗРК к западу от Покровска позволяют однозначно утверждать, что ВС РФ поразили именно машины из состава ЗРС MIM-104 Patriot», — говорится в сообщении.

При этом ранее 9 марта министерство обороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения Вооруженных сил Украины.

Позднее источник РИА Новости также сообщил о том, что был произведен анализ видео объективного контроля, согласно которому был сделан вывод, что на кадрах не только С-300, как утверждало ранее Минобороны РФ, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».