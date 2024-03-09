Стало известно о перспективах ракет Taurus изменить ситуацию в зоне СВО

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что только крупные поставки дальнобойных ракет Taurus помогут Украине изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) в свою пользу. Его слова приводит «Лента.ру».

«Изменить ход (конфликта. — «Газета.Ru») они уже не в состоянии. Чтобы изменить ход боевых действий, необходимо воссоздать абсолютно новую армию, этих ракет нужно 500-600, а они их поставляют 10-12 штук», — сказал эксперт.

По его словам, даже если Германия поставит 20 ракет Taurus Украине, «ничего не изменится, но нагадить они могут великолепно».

До этого глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что власти Великобритании готовы оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину. По словам главы британского МИД, поставки дальнобойных крылатых ракет Киеву не приведут к эскалации конфликта, так как передающая сторона может установить ограничения на их применение. Он подчеркнул, что Британия доверяет заверениям украинской стороны об их использовании.

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