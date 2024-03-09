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Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов на Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в очередной публикации.

«Подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ», — говорится в публикации ведомства.

Сообщается о продвижении в районе Белогоровки в ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Также, по данным ведомства, ВС РФ удалось отразить контратаки штурмовых групп 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. За время военных действий под этими населенными пунктами ВСУ потеряли танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также полевой склад боеприпасов.

До этого Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении.

Ранее в ДНР решили открыть волонтерский штаб по ликвидации последствий обстрелов.

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