Российские силы отбили несколько атак ВСУ в районе Работино

Российские военные отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова передает ТАСС.

«Несколько атак отбили российские силы в Работино. Атаки ВСУ не прекращаются, идут волна за волной. <…> Все очень напряженно, но наши ребята выдерживают оборону», — сказал Рогов, добавив, что главная проблема, с которой сталкиваются российские войска, — это беспилотные летательные аппараты противника.

Политик подчеркнул, что ВКС России за минувшие сутки несколько раз поражали перебрасываемые подкрепления ВСУ, в частности в Малой Токмачке.

7 марта Рогов сообщил, что в селе Работино идут тяжелые уличные бои, войска РФ продвинулись к центральной части населенного пункта.

До этого Рогов сообщал о росте интенсивности боев в Работино, в район которого Украина перебросила армию и Нацгвардию.

Ранее ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работино на километр.