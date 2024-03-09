Минобороны России показало кадры уничтожения установки С-300 ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы С-300 ВСУ под Покровском в ДНР.

По месту расположения установки был нанесен точный удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», в результате которого украинская С-300 была уничтожена.

До этого российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 ВСУ.

По данным Министерства обороны РФ, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов. Также были задействованы ракетные войска и артиллерия.

Вместе с радиолокатором С-300 были уничтожены склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов украинской армии, склад хранения и изготовления беспилотников.

28 февраля ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону, который пытался выкупить детали системы ПВО С-300.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».