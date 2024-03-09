Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113.

«Когда пригнали М113 начали уже учиться как «посадка-высадка». Ну как заходить — кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну «посадка-высадка». И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили», — рассказал военнопленный.

По словам Гуприна, во время обучения военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.

До этого другой украинский военнопленный по имени Владимир Бугарь, который сдался ВС РФ во время боев в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ, из-за которых он обморозил ноги.

По его словам, изначально его мобилизовали под ложным предлогом, вызвав в сельсовет, после чего увезли на подконтрольную Украине территорию ДНР. Военный утверждает, что украинских солдат содержали как заключенных, им не хватало даже еды и воды.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Биб назвал сдачу Авдеевки ВСУ доказательством преимущества РФ.