Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал об обучении пехотинцев ВСУ

Пленный Гуприн: пехотинцев ВСУ обучают десантированию с бронетранспортеров США

close
100%
Global Look Press

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113.

«Когда пригнали М113 начали уже учиться как «посадка-высадка». Ну как заходить — кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну «посадка-высадка». И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили», — рассказал военнопленный.

По словам Гуприна, во время обучения военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.

До этого другой украинский военнопленный по имени Владимир Бугарь, который сдался ВС РФ во время боев в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ, из-за которых он обморозил ноги.

По его словам, изначально его мобилизовали под ложным предлогом, вызвав в сельсовет, после чего увезли на подконтрольную Украине территорию ДНР. Военный утверждает, что украинских солдат содержали как заключенных, им не хватало даже еды и воды.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Биб назвал сдачу Авдеевки ВСУ доказательством преимущества РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами