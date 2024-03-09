При подготовке военнослужащих Украины на территории Великобритании психологи внушают им ненависть к русским и настраивают не жестокое обращение с пленными россиянами. Об этом рассказал пленный украинец Владимир Бучок, служивший в 24-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — сказал Бучок, говоря о прохождении «Курса молодого бойца» в Великобритании.

По его словам, материальное обеспечение солдат при подготовке оставляло желать много лучшего. В частности, он раскритиковал качество бронежилетов и касок, которые, по его словам, «можно было проткнуть ножом». В итоге экипировку пришлось приобретать за свой счет.

Говоря о службе в рядах ВСУ, Бучок отметил низкий моральный дух в бригаде, отсутствие обеспечения со стороны тыловых служб и случаи мародерства. По его словам, по требованию командования военнослужащие выносили из домов имущество вплоть до мебели и унитазов.

В плен он попал после штурма окопа, во время которого сослуживцы бросили его одного на произвол судьбы.

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