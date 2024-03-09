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Польский генерал предостерег Европу от отправки войск на Украину

Генерал Коморницкий назвал идею отправить войска Европы на Украину донкихотством

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Michal Kosc/AP

Идея отправить войска стран Европы на Украину является «донкихотством» и рискует втянуть их в боевые действия. Такое мнение высказал польский генерал Леон Коморницкий в беседе с журналистом Бартоломеем Радзеевским (Bartłomiej Radziejewski) на YouTube-канале «Новая конфедерация».

«Мы, Центральная Европа, должны стать пушечным мясом?» — задался вопросом военный.

По его словам, если европейские страны намерены помогать Украине, то они должны серьезно задуматься над созданием на своих территориях оружейной промышленности, а не придумывать, как втянуть в конфликт своих солдат и граждан.

Коморницкий добавил, что у Польши нет возможности для участия в конфликте на Украине, поскольку у нее не достаточно танков, боеприпасов и артиллерии.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами парламентских партий заявил, что Франция может отправить войска на Украину в том случае, если фронт продвинется в сторону Киева или Вооруженные силы РФ начнут стремительное наступление на юге страны и возьмут под контроль Одессу.

Позднее французский президент уточнил свое заявление, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Ранее Макрон заявил об отсутствии «красных линий» в вопросах поддержки Украины.

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