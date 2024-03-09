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Бойцы ВДВ выдавили противника из укреплений на северском направлении

Минобороны: минометы десантников уничтожили пехоту ВСУ под Веселым и Раздоловкой

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Минометы российских десантников уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Веселым и Раздоловкой, которая занимала позиции в опорных пунктах. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО», — заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российские десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ способны приводить свои минометы к бою всего за несколько секунд и уничтожать противника.

До этого старший оператор дрона, ефрейтор Жамсаран Бадмаев помог быстро уничтожить минометный расчет противника, недопустив обстрела российских позиций.

В сообщении военного ведомства отмечается, что благодаря оператору Бадмаеву украинский взводный опорный пункт с минометной позицией был обнаружен несмотря на маскировку.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил , что Вооруженные силы РФ уничтожили реактивные системы залпового огня HIMARS благодаря действиям разведки и использованию БПЛА.

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