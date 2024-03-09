ВСУ атаковали беспилотниками поликлинику в Курске

Обломки украинского беспилотника, уничтоженного российскими зенитчиками, упали на поликлинику №6 в Курске. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что обломки повредили часть кровли здания на Союзной улице, взрыва не произошло, при этом никто не пострадал.

«Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — пишет Старовойт.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины.

Он уточнил, что к обломкам беспилотников не стоит приближаться, тем временем в Железногорск Курской области была объявлена ракетная опасность.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.