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В Ростовской области прозвучали взрывы

Shot: жители Таганрога сообщают о взрывах над городом

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Shutterstock

Жители Таганрога сообщают о взрывах над городом. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.

По информации канала, поступившей от местных жителей, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков. Предполагается, что эти звуки — признак работы средств противовоздушной обороны (ПВО), которая обороняет город.

Кроме звуков взрывов, местные жители также отмечают громкий звук работы чего-то, что похоже на мотор.

На данный момент официальной информации от властей региона не поступало.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины.

О также предупредил жителей о том, что к обломкам беспилотников не стоит приближаться, в регионе также продолжает действовать объявленная ранее ракетная опасность.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.

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