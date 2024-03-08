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Еще несколько стран сообщают об угрозе теракта в Москве

Южная Корея, Чехия, Канада и Швеция предупреждают о риске терактов в России

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Global Look Press

Южная Корея, Чехия, Канада и Швеция предупреждают о риске терактов в России. На сообщения этих стран обратил внимание «Коммерсантъ».

Дипломатические представительства и правительства этих стран выпустили заявления, аналогичные тем, которые были опубликованы американским посольством.

До этого министерство иностранных дел Латвии призвало граждан отказаться от поездок в Россию, а находящихся в Москве избегать массовых мероприятий из-за угрозы терактов в ближайшие 48 часов.

Российская сторона пока официально не комментировала эти сообщения.

Кроме того, федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в московской синагоге, нейтрализовав боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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