Дело агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт в Подмосковье, разбирают на закрытом процессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

Речь идет о деле в отношении некоего Сергея Кармазина.

«Уголовное дело в отношении Кармазина будет рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалам присвоен гриф «совсекретно». Судебный процесс по делу уже идет, следующее заседание по существу запланировано на 11 марта», — заявили в пресс-службе суда.

Под грифом «совершенно секретно» понимаются документы, которые касаются сведений, при огласке способных навредить интересам министерства, ведомства или целой отрасли экономики России, это предпоследний по уровню гриф секретности.

До этого Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в московской синагоге, нейтрализовав боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ призвали проверить причастность Запада к возможному отравлению Сталина.