Соединенные Штаты ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их ВСУ. Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

«Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю», — заявил Табах.

8 марта в Вооруженных силах Украины признали, что без финансовой и военной помощи со стороны западных стран Киев не сможет продолжать вести боевые действия и «не выживет».

В этот же день эксперт Марк Эпископос заявил, что Украина на данный момент фактически находится на жизнеобеспечении Запада, финансовая помощь со стороны США не поможет Киеву предотвратить крах страны.

До этого The New York Times писал, что в отношениях между США и Украиной стали возникать разногласия из-за финансов и разных приоритетов, на которые жалуются с обеих сторон.

Ранее в США рассказали о новых трудностях согласования помощи для Украины.