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ВС РФ пресекли попытку террористической атаки в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области средствами ПВО уничтожен украинский дрон

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Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении. В оборонном ведомстве отметили, что дрон был уничтожен над Белгородской областью.

8 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.

До этого военные ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного учреждения в поселке Белгородской области.

Ранее Канада присоединилась к коалиции беспилотников для Украины.

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