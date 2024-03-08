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Стало известно, сколько ВСУ потеряли за неделю на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 540 военных

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские войска отразили 24 контратаки ВСУ. Отмечается, что противник потерял более 540 человек.

8 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска РФ за минувшие сутки на километр сдвинули линию фронта в районе села Вербовое в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой.

До этого военнопленный солдат ВСУ Александр Гуприн рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам.

Ранее эксперт объяснил причины отчаянного положения ВСУ.

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Операция на Украине
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