Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские войска отразили 24 контратаки ВСУ. Отмечается, что противник потерял более 540 человек.

8 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска РФ за минувшие сутки на километр сдвинули линию фронта в районе села Вербовое в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска за неполные две недели ликвидировали три танка M1A1 Abrams на Авдеевском направлении, которые украинские войска берегли и не вводили в бой.

До этого военнопленный солдат ВСУ Александр Гуприн рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки украинской армии живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам.

Ранее эксперт объяснил причины отчаянного положения ВСУ.