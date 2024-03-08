В Белгородской области на агропредприятие сбросили взрывное устройство с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в поселке в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселка Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Взрывное устройство упало на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва была пробита кровля здания.

Никто не пострадал, подчеркнул Гладков и добавил, что оперативные службы региона работают на месте.

Днем 8 марта Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области.

До этого Минобороны сообщало, что над территорией Белгородской области уничтожили три беспилотника, еще один — над территорий Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.