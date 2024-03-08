Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские военные за неделю отразили 65 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

«За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также ВСУ потеряли на данном направлении 34 бронемашины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, РСЗО HIMARS, ЗРК «Стрела-10».

Также на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.

8 марта сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по 230 объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. По данным министерства, подразделения группировки также нанесли огневое поражение личному составу и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

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