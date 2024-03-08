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В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

Минобороны России: за неделю в плен ВС РФ сдались 24 украинских военных

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Reuters

В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен российским войскам украинских военных.

«В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих», — сообщили в оборонном ведомстве.

3 марта сообщалось, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен и заявил о готовности воевать на стороне РФ.

До этого в Херсонской области взяли в плен бойца 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. По словам мужчины, его отряд бросили на убой ради медийки.

В начале весны в Минобороны РФ заявили, что с 24 февраля по 1 марта в плен российским войскам сдались 16 солдат Вооруженных сил Украины.

1 марта попавший в плен украинский военнослужащий Василий Кулачук рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на диагноз «раздвоение личности» и другие проблемы со здоровьем. Мобилизованный признался, что перед военным конфликтом он проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

Ранее украинские военные рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки.

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