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Силы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

Минобороны РФ: cилы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 13:00 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в тексте.

Также 8 марта Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области уничтожили три беспилотных аппарата, еще один — над территорий Курской области.

До этого российские силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка на Белгородчине. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Минобороны ранее также сообщало, что в ночь на 8 марта средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один над Белгородской.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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