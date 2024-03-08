Минобороны России сообщило о пресечении атаки БПЛА на российские регионы

Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области уничтожили три беспилотника, еще один — над территорий Курской области. Об этом говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

«8 марта около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

Все украинские беспилотники были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка Белгородской области. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей не было.

Минобороны утром сообщало, что в ночь на 8 марта средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один над Белгородской.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.