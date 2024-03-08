Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.

В ночь на 8 марта средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один над Белгородской.

7 марта сообщалось, что два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области благодаря низкой высоте планирования. Их не могли сбить из-за густого леса, над которым они пролетали. Позже их уничтожили российские истребители. В этот же день в небе над Белгородской областью также сбили беспилотник.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области.