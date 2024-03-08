Под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь. Причиной возгорания танков называют атаку российской артиллерии, а не само столкновение. Отмечается, что техника серьезно обгорела изнутри, а также получила серьезные повреждения опорных катков, которые оплавились от жара.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Asia Times писало, что ВС РФ уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams при помощи БПЛА «Упырь».

«Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3D. Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», — сказано в материале.

7 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что российские танки эффективнее переданной ВСУ модифицированной версии американских танков Abrams.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли большинство своих танков Leopard 2.