Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard

«Российская газета»: под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4

close
100%
Office of the President of Ukraine

Под Работино столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь. Причиной возгорания танков называют атаку российской артиллерии, а не само столкновение. Отмечается, что техника серьезно обгорела изнутри, а также получила серьезные повреждения опорных катков, которые оплавились от жара.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Asia Times писало, что ВС РФ уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams при помощи БПЛА «Упырь».

«Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3D. Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», — сказано в материале.

7 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что российские танки эффективнее переданной ВСУ модифицированной версии американских танков Abrams.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли большинство своих танков Leopard 2.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами