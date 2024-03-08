В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

Корейская народная армия (КНА) — Вооруженные силы КНДР — проверили работу артиллерии, способной бить по Сеулу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов, выполняют важные военные задачи по сдерживанию войны вблизи государственной границы. Учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА по нанесению огневого удара», — сообщили в пресс-службе КНА.

Сеул, столица Южной Кореи, находится на расстоянии 24 километров от границы с Северной Кореей, и на вооружении КНА находятся несколько ствольных артиллерийских систем, которые способны стрелять на дальность, которая превышает это расстояние.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА).

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.