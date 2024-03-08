Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

Армия КНДР проверила работу артиллерии, способной бить по Сеулу

close
100%
KCNA/Reuters

Корейская народная армия (КНА) — Вооруженные силы КНДР — проверили работу артиллерии, способной бить по Сеулу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, ставя под удар столицу врагов, выполняют важные военные задачи по сдерживанию войны вблизи государственной границы. Учения нацелены на проверку и оценку способности артиллерийских частей крупных соединений КНА по нанесению огневого удара», — сообщили в пресс-службе КНА.

Сеул, столица Южной Кореи, находится на расстоянии 24 километров от границы с Северной Кореей, и на вооружении КНА находятся несколько ствольных артиллерийских систем, которые способны стрелять на дальность, которая превышает это расстояние.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын 6 марта посетил главную базу Корейской народной армии (КНА).

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами