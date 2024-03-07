Франция и Молдавия заключили договор об оборонном сотрудничестве

Франция и Молдавия заключили договор о сотрудничестве в оборонной сфере. Как сообщает ТАСС, договор был приурочен к визиту в Париж президента Молдавии Майи Санду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Кишиневе будет открыта постоянная миссия французского оборонного ведомства. Главной задачей этого представительства будет организация обучения военнослужащих Молдавии.

Также Макрон и Санду подписали двустороннее соглашение об экономическом сотрудничестве с 2024 по 2029 годы.

До этого представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что Франция наряду с другими странами Евросоюза продолжит оказывать помощь Молдавии после обращения Приднестровья к России. Перед этим в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.