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На Украине оценили потенциал женской мобилизации

Texty.org.ua: мобилизационный резерв ВСУ могут пополнить 3 млн женщин

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Alina Smutko/Reuters

Женщины могут пополнить мобилизационный резерв Украины. Такая информация содержится в исследовании, проведенном аналитическим изданием Texty.org.ua.

«Если война затянется на годы <…>, призыв женщин может существенно улучшить ситуацию», — уточнили в публикации.

По данным опроса, из 5,6 млн женщин до 60 лет 46% воспитывают детей. Авторы исследования уверены, что объявление мобилизации для женщин без детей поможет пополнить резерв на 3 млн человек».

В статье обосновывают привлечение женщин к службе принципами демократии, когда женщины имеют равные права с мужчинами и участвуют во всех видах деятельности, которые до этого считались «сугубо мужскими». Журналисты издания в качестве примера приводят опыт Британии Второй мировой войны.

В конце февраля стало известно, что украинских женщин хотят привлечь к допризывной подготовке. По новому законопроекту о мобилизации, принятому 30 января, предусмотрено их включение в воинский учет при условии медицинского или фармацевтического образования.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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