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В Белгородской области сбили украинский дрон

МО РФ: дрон ВСУ попытался атаковать Белгородскую область, его сбили силы ПВО

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска второй раз за час попытались атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). О ситуации в регионе сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

По информации ведомства, днем 7 марта около 15:00 мск в Белгородской области была пресечена попытка украинского дрона нанести удар по российским объектам. В заявлении уточняется, что для атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в регионе также сработали системы противовоздушной обороны. Как рассказали в Минобороны РФ, около 14:15 мск российские средства защиты сбили в небе дрон самолетного типа.

Более того, аналогичная ситуация произошла в Брянской области. В российском военном ведомстве заявили, что около 14:00 мск средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве региона один украинский БПЛА. Речь шла о летательном аппарате самолетного типа.

Ранее в РФ создали новые комплексы для подавления беспилотников.

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