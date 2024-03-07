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В Белгородской области предотвратили атаку украинского дрона

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

По данным ведомства, около 14:15 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе один украинский дрон, говорится в заявлении.

«7 марта <...> пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в публикации.

Иная информация о произошедшем пока не поступала.

До этого пресс-служба военного ведомства РФ заявила, что в ночь на 7 марта системы противовоздушной обороны уничтожили в небе шесть дронов ВСУ. Три летательных аппарата засекли в воздушном пространстве Брянской области. Еще два БПЛА были сбиты в Тульской области, и один — в Курской области.

6 марта два украинских беспилотника с интервалом в несколько часов нанесли удары по территории горно-обогатительного комбината, расположенного в Железногорском районе Курской области. В результате атаки одного из дронов на предприятии загорелись резервуары с топливом.

Ранее в Росгвардии оценили эффективность комплекса для подавления дронов «Выжигатель».

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