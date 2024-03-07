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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

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Министерство обороны России сообщило, что российские военные предотвратили 7 марта около 14:00 по московскому времени попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов за ночь над российскими регионами. Так, в течение ночи российские силы ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, а два — над Тульской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью.

Ранее в результате атаки дрона более 11 тыс. жителей города в ЛНР остались без света.

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