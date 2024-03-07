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В Запорожской области повредили объекты инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожья повредили объекты инфраструктуры

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Global Look Press

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Подробностей о том, что за объект получил повреждения и где он находится, Федоров не привел.

Также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру. В городе Херсоне зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В одном из населенных пунктов области нашли повреждения в складском помещении и на объекте критической инфраструктуры. О каком именно населенном пункте идет речь, он не уточнил.

При этом воздушную тревогу ночью в области не объявляли.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Хмельницкой области на западе Украины взрыв повредил объект инфраструктуры.

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