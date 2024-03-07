В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, по его словам, в Херсоне зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. В одном из населенных пунктов области нашли повреждения в складском помещении и на объекте критической инфраструктуры. О каком именно населенном пункте идет речь, он не уточнил.

При этом воздушную тревогу ночью в области не объявляли.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Хмельницкой области на западе Украины взрыв повредил объект инфраструктуры.